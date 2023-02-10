Мобилизованных и добровольцев торжественно проводили в зону спецоперации. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Мобилизованных и добровольцев из Адыгеи проводили в зону СВО. Торжественный митинг прошел в канун 80-летия освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков.

- Мы гордимся, что в ходе спецоперации наши земляки воюют мужественно, профессионально, самоотверженно, как настоящие герои, - сказал глава республики Мурат Кумпилов. - Знайте, родные и близкие, земляки поддерживают вас, верят в ваше мужество, в то, что вы достойно справитесь с задачами, поставленными Президентом Российской Федерации, и сделаете все для защиты нашей Родины.

В завершение проводов состоялась торжественная передача флага. После чего глава региона пообщался с военнослужащими и пожелал им успешного выполнения боевых задач.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Адыгее дети мобилизованных и добровольцев могут бесплатно ездить на общественном транспорте. В республике утвердили дополнительные меры поддержки мобилизованных граждан.