Суд Сочи назначил водителю ВАЗ трое суток ареста за остановку в тоннеле

Водителя автомобиля создал угрозу безопасности дорожного движения.

В дежурную часть Госавтоинспекции Сочи поступило сообщение от диспетчера трассы А-148 «Дублер Курортного проспекта». В тоннеле внезапно остановится ВАЗ, который следовал в свадебном кортеже. Мужчины вышли и начали танцевать вокруг машины. Водителя автомобиля создал угрозу безопасности дорожного движения.

- Водителя ВАЗ установили и привлекли к административной ответственности. При проверке технического состояния автомобиля было установлено, что водитель управлял транспортным средством с заведомо неисправным рулевым управлением, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.

К слову, автомобиль эвакуировали на спецстоянку. Как удалось узнать “КП”-Кубань”, мужчину привлекли к ответственности за «Мелкое хулиганство». Суд принял решение признать водителя виновным и назначить ему наказание в виде ареста сроком на трое суток.