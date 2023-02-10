В Анапе пройдет конференция для поддержки производителей малого и среднего предпринимательства

В Анапе пройдет конференция для предпринимателей. Фото: t.me/kurortanapa

В Анапе пройдет конференция для поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Краснодарского края. Ее устроили в рамках выставки «Анапа - самое яркое солнце России».

- В роли спикеров выступят представители региональных ведомств и институтов развития. Это департамент промышленной политики, департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, фонд развития бизнеса. Также фонд развития промышленности, фонд микрофинансирования, фонд развития инноваций, администрация Анапы, - сообщили в мэрии курорта.

Уточняется, что участники узнают о государственной поддержке бизнеса и о возможностях Промышленного портала Краснодарского края.