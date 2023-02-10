В Новороссийске спасатели помогли маме двух детей. Фото: t.me/alekseioderov

В Новороссийске спасатели помогли маме двух детей, замерзающей из-за норд-оста. Семья осталась без отопления почти на сутки и попросила помощь.

- Перед стихией у них в доме сломался электрический котел. Запчасть для ремонта должна была прийти только на следующий день. В доме было очень холодно, но на первом этаже стоял небольшой камин, - сообщил начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Сотрудники МЧС привезли женщине дров и даже накололи их. Вся семья долго благодарила спасателей за доброту и отзывчивость.