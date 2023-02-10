В республике выстраивают общение между органами власти и населения через мессенджеры Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главы муниципалитетов Адыгеи помогают жителям через соцсети. В республике выстраивают общение между органами власти и населения через мессенджеры.

- С учетом высокой активности граждан в социальных сетях мы стремимся отходить от привычного всем взаимодействия между гражданами и властью через официальные письма и запросы. Есть проблемы, которые легче и быстрее решить через общение на онлайн площадках, - рассказал мэр Майкопа Геннадий Митрофанов.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что глава республиканской столицы провел прямую линию с местными жителями. Во время трансляции обсудили развитие города.