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НовостиОбщество10 февраля 2023 6:21

Более 2,7 тысячи тонн противогололедных материалов за сутки использовали для обработки дорог Кубани

В регионе продолжили устранять последствия непогоды
Светлана ОВДЕЙ
В крае продолжили устранять последствия непогоды Фото: Сергей НАДЕЖДИН

В крае продолжили устранять последствия непогоды Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Более 2,7 тысячи тонн противогололедных материалов за сутки использовали для обработки дорог Кубани. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Последствия непогоды в крае устраняли с помощью девяти автогрейдеров, 66 спецмашин и четырех тракторов с плужным оборудованием. Кроме того, специалисты продолжают работать на аварийных участках, оставивших жителей без тепла и света.

Так, в Новороссийске временно не отапливаются дома №135 и 137 по улице Видова. Причиной стала утечка под асфальтом.

- Специалисты прокладывают наружную временную трубу, - уточнили в краевом оперштабе.

В настоящее время свет вернулся в дома жителей поселка Борисовка. Ранее без электроэнергии здесь остались улицы Весенняя, Лимонная, Чапаева, Малахитовая, Жемчужная, Православная и переулок Георгиевский.