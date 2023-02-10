Прокуратура обратилась с заявлением в суд Фото из архива КП

В Новороссийске рядом с рекой незаконно обустроили поле для гольфа. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Природоохранная прокуратура провела проверку в станице Натухаевской. В границах берега и акватории реки Котлама обнаружили незаконный участок, на котором собственник оборудовал поле для гольфа.

Как выяснилось, физическому лицу передали в собственность землю, при этом нарушив водное, земельное законодательство. По итогам проверки прокуратура обратилась в суд.

- По результатам рассмотрения на собственника возложена обязанность сформировать новый земельный участок, исключив из его границ водный объект, - сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.

Решение суда в законную силу пока не вступило. Его исполнение поставлено на контроль природоохранной прокуратурой.