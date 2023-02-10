На протяжении дня в населенных пунктах будут проводить неотложные работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перебои со светом затронут восемь муниципалитетов Майкопского района. На протяжении дня в населенных пунктах будут проводить неотложные работы.

- В промежутке времени с 9 до 16 часов возможны локальные ограничения подачи электричества в населенные пункты в связи с производством неотложных работ, - рассказали в пресс-службе Адыгейских электросетей.

Отключения в станице Ханской затронут следующие улицы: Краснооктябрьская, Делегатская, Красноармейская, Первомайская, Гастелло, Ленина, Горького, Советская, Революционная, Пушкина, Заводская, Школьная, Кузнечная, Рабочая, Приречная, Ростовская, Батарейная, 50 лет Победы, Новая Пионерская, Пионерская, Майкопская, Батарейная, Горького, Интернациональная, Дорожная, Огородная, Мельничная, Мопра, Луговая, Кустарная, Солнечная, Весенняя, Новая Дорожная, Лесная, Тульская, Пирогова, Молодёжная, Первый проезд, Второй проезд, Третий проезд, Весенняя, Глинная, переулки Краснооктябрьский и Кирпичный.

Без света также могут остаться жители станицы Дагестанской. Перебои затронут улицы: Осипова, Колхозная, Заречная, Южная, Пролетарская, Кооперативная, Почтовая, Красная, Вторая Короткая, Короткая, Комсомольская, Речная, Полевая, Родниковая, Круглая, Школьная, Крупской, Заречная, Титова, Пушкина, Ленина.

Также энергетики предупредили об отключениях в станице Курджипской на улицах: Подлесная, Первомайская, Ленина, Набережная, Гоголя, Костикова, Курджипская, Чкалова, Гагарина, Западная, МТФ, Короткая.

Ограничения коснутся жителей следующих улиц хутора Шунтук: Мичурина, Герцена, 40 лет Октября, Заречная, Дзержинского, Шевченко Павлова Свердлова. В хуторе Веселом света не будет на улице Пролетарской, Подгорной, Ленина, Свободы, Лесной, Молодежной и Чапаева.

Без благ цивилизации останутся обитатели хутора Красный Мост по улице Новой, Шоссейной и Курортной. А также поселка Садового, Мичурина и Цветочного.