На модернизацию очистных сооружений в Сочи направили 35 миллиардов рублей

Одним из объектов модернизации станет комплекс очистных сооружений «Бзугу».

В Сочи планируют реконструировать все пять крупнейших сооружений до конца 2025 год. На это было выделено 35 миллиардов рублей. Это связано с тем, что Владимир Путин поручил улучшать экологию побережья.

На курорте уже утверждена новая схема водоснабжения и водоотведения. Одним из объектов модернизации станет комплекс очистных сооружений «Бзугу». Его построили еще в 2013 году в Хостинском районе. В настоящее время мощность сооружения составляет 70 тысяч кубометров в сутки.

- В рамках модернизации подразумевается расширение Бзугинских очистных сооружений, строительство их второй очереди, что позволит увеличить мощность в два раза - до 140 тысяч кубометров в сутки, - заявил директор департамента реализации проектов комплексного развития Константин Салиев.