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НовостиОбщество10 февраля 2023 7:18

На модернизацию очистных сооружений в Сочи направили 35 миллиардов рублей

На курорте реконструируют пять очистных сооружений
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Одним из объектов модернизации станет комплекс очистных сооружений «Бзугу».

Одним из объектов модернизации станет комплекс очистных сооружений «Бзугу».

В Сочи планируют реконструировать все пять крупнейших сооружений до конца 2025 год. На это было выделено 35 миллиардов рублей. Это связано с тем, что Владимир Путин поручил улучшать экологию побережья.

На курорте уже утверждена новая схема водоснабжения и водоотведения. Одним из объектов модернизации станет комплекс очистных сооружений «Бзугу». Его построили еще в 2013 году в Хостинском районе. В настоящее время мощность сооружения составляет 70 тысяч кубометров в сутки.

- В рамках модернизации подразумевается расширение Бзугинских очистных сооружений, строительство их второй очереди, что позволит увеличить мощность в два раза - до 140 тысяч кубометров в сутки, - заявил директор департамента реализации проектов комплексного развития Константин Салиев.