Поликлинику обновили в Красноармейской ЦРБ в станице Полтавской Фото: t.me/minkovaanna23

В Красноармейском районе Кубани отремонтировали поликлинику. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Работы выполнили в Красноармейской ЦРБ в станице Полтавской. Здесь, в частности, обновили кровлю, фасад, мебель, коммуникации, провели внутреннюю отделку. Кроме того, в поликлинику поставили новое оборудование.

- Теперь пациенты смогут в комфорте ожидать своей очереди, а специалисты, работающие в поликлинике, оказывать первичную медпомощь в достойных и комфортных условиях, - отметила замглавы региона.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что на Кубани по нацпроекту капитально отремонтируют шесть поликлиник. Медучреждения обновят в Абинском, Брюховецком, Белореченском, Динском, Калининском и Славянском районах.