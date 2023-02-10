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НовостиОбщество10 февраля 2023 7:47

Лор-врач больницы скорой медпомощи в Краснодаре рассказала, как правильно чистить уши

Пользоваться косметическими палочками опасно
Ева МУР
Обращаться к врачу следует, если есть симптомы нездоровья

Обращаться к врачу следует, если есть симптомы нездоровья

Фото: Иван ВИСЛОВ

Лор-врач больницы скорой медпомощи в Краснодаре рассказала, как правильно чистить уши. Елена Королева не советует пользоваться косметическими палочками для этих целей.

- Это может быть даже опасна. Организм сам очищается от излишков серы, и ее следует удалить при помощи ватного диска, не покружаясь глубоко внутрь ушной раковины, - рассказала она.

Однако, по ее мнению, консистенция ушной серы может рассказать о здоровье или нездоровье органа. Но за дополнительным обследованием необходимо обращаться непосредственно к отоларингологу.