Обращаться к врачу следует, если есть симптомы нездоровья Фото: Иван ВИСЛОВ

Лор-врач больницы скорой медпомощи в Краснодаре рассказала, как правильно чистить уши. Елена Королева не советует пользоваться косметическими палочками для этих целей.

- Это может быть даже опасна. Организм сам очищается от излишков серы, и ее следует удалить при помощи ватного диска, не покружаясь глубоко внутрь ушной раковины, - рассказала она.

Однако, по ее мнению, консистенция ушной серы может рассказать о здоровье или нездоровье органа. Но за дополнительным обследованием необходимо обращаться непосредственно к отоларингологу.