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НовостиОбщество10 февраля 2023 7:50

Вторую железнодорожную ветку планируют пустить между Сочи и Туапсе

В марте планируется проведение общественных обсуждений
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Проект включили в новый генплан Сочи.

Проект включили в новый генплан Сочи.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Между Сочи и Туапсе планируют провести вторую железнодорожную ветру. Проект включили в новый генплан Сочи.

- Предполагается, что линия будет проходить по предгорной и горной местности, - рассказал ТАСС директор департамента архитектуры и градостроительства Дмитрий Литвинец.

К слову, мэрия Сочи планируют выполнить ремонт уже существующей линии Туапсе - Адлер. В генплане также рассмотрели строительство третьей очереди обхода Сочи. Дорога появится в Адлерском и Лазаревском районах. Это поможет разгрузить основную трассу.

- Проект будет приниматься с учетом мнения жителей. В марте планируется проведение общественных обсуждений, - отметил Дмитрий Литвинец.