Самыми популярными водоемами зимой в регионе считаются Тщикское водохранилище и Краснодарское водохранилище. Фото: пресс-служба МЧС Адыгеи

Спасатели Адыгеи не пускают рыбаков на обледенелые водоемы. В республике обеспечивают безопасность на реках зимой.

- В рамках данных мероприятий инспекторы на воде ежедневно проводят мониторинг процесса ледообразования на водоемах Адыгеи, патрулирование по возможным местам выхода людей на лёд, зимней рыбалки, - рассказали в пресс-службе МЧС Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», самыми популярными водоемами зимой в регионе считаются Тщикское водохранилище в районе села Красногвардейское и Краснодарское водохранилище в районе аула Тауйхабль. Они находятся на особом контроле.