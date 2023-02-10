37% краснодарцев положительно относятся к тому, чтобы дарить цветы мужчинам Фото: Иван МАКЕЕВ

Более 30% жителей Краснодара считают нормой дарить цветы мужчинам. Результаты опроса жителей краевого центра озвучили эксперты платформы по поиску работы SuperJob.

Так, 37% краснодарцев поддерживают вариант подарка цветов мужчинам. Около 30%, наоборот, выступают против того, чтобы преподносить букеты представителям сильного пола.

Отмечается, что «за» чаще выступают женщины – 52% опрошенных. Мужчины же поддерживают такую идею реже – 22%.

Праздниками, в которые будет уместно дарить цветы мужчинам, краснодарцы назвали юбилей, выход на пенсию или победу на соревнованиях. Подходящими для подарка мужчинам участники опроса считают розы, гвоздики и каллы.