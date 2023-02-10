Около 20 тысяч россиян прошли постковидную реабилитацию в санаториях Сочи

Врачи осматривают пациентов и предлагают лечебные курсы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В санаториях Сочи прошли постковидную реабилитацию не менее 20 тысяч жителей России. Курорт предлагает около 125 тысяч оздоровительных процедур. Врачи осматривают пациентов и предлагают лечебные курсы, которые помогут восстановить дыхательную и сердечно-сосудистую системы.

– В условиях пандемии коронавируса сочинские санатории разработали и внедрили нужные для города, края и всей страны специальные лечебные и восстановительные программы для людей, перенесших коронавирус, - заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на курорте работают 60 санаторий и 14 гостиничных комплексов, которые предлагают оздоровительные программы.