На Кубани выявили 202 случая COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани за сутки выявили 202 случая заболевания COVID-19. Среди заболевших 123 женщины и 79 мужчин. Из них 11 – дети.

- В Краснодаре выявили 80 новых случаев. В Новороссийске и Сочи заболели по 13 человек. В Кавказском районе – 9, в Северском – 8. По 7 человек заболели в Армавире и Анапе. В Каневском, Гулькевичском, Ейском и Тбилисском районах – по 6 пациентов. В Тимашевском и Приморско-Ахтарском – по 5, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

4 заболевших зафиксировали в Абинском районе. В Павловском – 3. В Геленджике, Красноармейском, Новопокровском, Славянском, Кущевском, Отрадненском, Крымском, Динском районах – по 2 заболевших. В Калининском, Апшеронском, Крыловском, Тихорецком, Белоглинском, Мостовском, Курганинском, Туапсинском районах – по одному.