В горах Краснодарского края объявлено экстренное предупреждение по лавиноопасности Фото: 23.mchs.gov.ru

В горах Краснодарского края объявлено экстренное предупреждение по лавиноопасности. Риск схода снежной массы сохраняется на высоте более 1500 метров.

- С 18:00 10 февраля до 18:00 13 февраля в горах Краснодарского края выше 1500 метров лавиноопасно, - сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В зоне риска находятся Апшеронский и Мостовский районы. Сход лавин может привести к обрыву линий сети и электропередачи, вывести из строя объекты жизнеобеспечения и затруднить работу транспорта.

Жителей просят быть внимательными и напоминают о соблюдении мер безопасности. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться в экстренные службы по номеру «01», с мобильного - «101».