Для участия в программе бесплатной газификации необходимо, чтобы дом стоял на кадастровом учете Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Управлении Росреестра Кубани рассказали о том, какие участки попадают под действие программы бесплатной газификации. Дома, расположенные на них, должны стоять на кадастровом учете, отмечают специалисты.

Напомним, по программе социальной газификации в поселениях, где есть газовая труба, ее могут бесплатно провести до границ участка. При этом не имеет значения, как далеко расположен дом. За проведение газа в пределах участка и подключение к дому ответственным уже выступает собственник.

Если дом не стоит на кадастровом учете, для участия в программе владелец должен оформить право собственности на участок и жилье. После этого можно подать заявку на проведение газовой трубы. Если участок находится в границах СНТ, а оно, в свою очередь, расположено в границах газифицированного поселения, газопровод до границ СНТ проведут бесплатно. Но уже в границах СНТ газораспределительную сеть граждане будут строить за свои средства.

Узнать, оформлены ли права на участок, можно с помощью выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на недвижимость. При отсутствии сведений в нее внесут отметку «Границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства».

Получить выписку можно с помощью сайта Росреестра, на сайте ППК «Роскадастр», через «Госуслуги» или в офисах МФЦ. Кроме того, объект можно найти по адресу на «Публичной кадастровой карте». Если в окне описания стоит отметка «Без координат границ» или площадь указана как декларированная, это означает, что границы участка не установлены.

Поставить недвижимость на кадастровый учет можно, подав заявление с пакетом документов:

- подтверждающих полномочия представителя заявителя, если с заявлением обращается его представитель

- являющихся основанием для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав;

- иных документов, предусмотренных законом № 218-ФЗ и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами.

Для осуществления кадастрового учета участка необходим межевой план, а для дома - технический план. Эти документы подготавливают кадастровые инженеры. Владельцам необходимо найти в «Государственном реестре кадастровых инженеров» специалиста и заключить с ним договор подряда на работы.

Отмечается, что кадастровый инженер, подготовивший документы, имеет право подать в Росреестр заявление на осуществление государственного кадастрового учета и госрегистрации прав в качестве представителя правообладателя недвижимости. Существуют случаи, когда кадастровый инженер может подать заявление без доверенности, а когда нет.

Госрегистрация займет семь рабочих дней с даты приема документов органом регистрации прав и девять рабочих дней с даты приема документов в МФЦ. После рассмотрения документов Росреестр внесет изменения в ЕГРН и выдаст выписку, которая подтверждает оформление прав.

- Регистрация прав на недвижимость поможет собственнику избежать земельных споров с соседями и совершать с участком любые операции и сделки без лишних проблем. А наличие в ЕГРН актуальных сведений о характеристиках участка позволит корректно определить его кадастровую стоимость и, соответственно, земельный налог, - отмечает руководитель краевого Управления Росреестра Александр Долгов. - Для собственников это еще и самый простой способ защиты недвижимости, ведь достаточно подать заявление о невозможности госрегистрации перехода, ограничения (обременения), прекращения права на принадлежащие объекты недвижимости без личного участия.

После оформления прав на участок и дом собственники могут подать заявку на газификацию. Это можно сделать через «Госуслуги», портал единого оператора газификации, на сайтах газораспределительных компаний края, обратиться в офисы МФЦ, стационарный или выездной мобильный офис газораспределительной организации.

С заявкой принимают правоустанавливающие документы на участок и дом, ситуационный план, паспорт, СНИЛС, ИНН. Также необходимо указать контактные данные.