Студентка из Адыгеи прошла в финал Всероссийского конкурса модельеров

Софья Щелкова стала лауреатом первого этапа, проходившего онлайн. Фото: пресс-служба минобразования Адыгеи

Студентка Майкопского государственного гуманитарно-технологического колледжа прошла в финал Всероссийского конкурса модельеров. Софья Щелкова стала лауреатом первого этапа, проходившего онлайн.

- Работа Софьи «Поэзия грации и стиля» была представлена в номинации «Стильный город», - рассказали в пресс-службе минобразования республики. - Второй этап конкурса пройдет в очном формате в Перми.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что две студентки Адыгеи получили стипендии президента России. Девушки активно участвуют в волонтерской и исследовательской деятельности.