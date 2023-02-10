Санаторий «Волна» в Сочи отремонтируют до конца 2024 года

Объем инвестиций не изменился. Фото: администрация Сочи

Санаторий «Волна» в Сочи реконструируют. Полностью отремонтировать здание планируют до конца 2024 года. Кроме реставрации, на территории санатория строят новый корпус. На данный момент дата открытия еще неизвестна.

- С декабря 2022 года в санатории «Волна» начаты работы по реставрации исторических корпусов и элементов его благоустройства, в частности парка на 3,5 га, - сообщили РБК Краснодаре в пресс-службе строительной компании.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, объем инвестиций не изменился. За 25 миллиардов рублей строительная компания реставрирует два санатория - «Волна» и «Кристалл».