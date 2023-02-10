Благодаря этой экспозиции можно еще больше узнать об истории Адыгеи. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Московский музей востока передал экспонаты в Адыгею. Глава республики Мурат Кумпилов посетил выставку «Великий Шелковый путь: Путешествие на Восток».

- Благодаря этой экспозиции можно еще больше узнать об истории нашего региона, где также проходил Шелковый путь. Уверен, она привлечет внимание посетителей, будет интересна и местным жителям, и туристам, - рассказал в своем Telegram-канале Мурат Кумпилов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», развитие музейной деятельности в регионе играет большую роль. Это влияет на сохранение исторического наследия, а также на формирование гармоничного подрастающего поколения.