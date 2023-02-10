Жители Анапы помогли спасти бездомных животных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Анапы помогли бездомным животным пережить ураган. На просьбу волонтеров из приюта «Добрый мир» откликнулись множество людей. Они приносили одеяла, утеплители и еду.

- Сколько народу откликнулись на призыв о помощи утепления приюта для бездомных животных! Сколько нам везут необходимых вещей! И не только утеплители! Вещи, корм, вкусняшки, подушки и многое другое, - сообщили в телеграм-канате «Добрый мир».

Уточняется, что ураганный ветер выдувал из вольеров солому, опилки. Порывы переворачивали будки, ломали их и срывали фанеру со стен вольеров.

Волонтеры забирали часть животных к себе домой, если бы не помощь жителей, остальные могли бы просто не пережить холод.