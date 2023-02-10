Дело передали в суд Фото из архива КП

На Кубани лжеадвокат обманул клиента на 50 тысяч рублей. За мошенничество мужчину будут судить, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, 35-летний житель Усть-Лабинского района предложил потерпевшему свои услуги адвоката. Он предлагал решить вопрос о взыскании с него бывшей женой компенсации по кредиту и процентов на остаток долга, выплаченных ею после развода.

Мужчины подписали договор, после чего клиент перевел 50 тысяч рублей. Но лжеадвокат составил фиктивное постановление суда, по которому иск бывшей жены клиента якобы оставили без рассмотрения.

- На период предварительного следствия обвиняемому избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Теперь лжеадвокату грозит до пяти лет лишения свободы.