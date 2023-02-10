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НовостиОбщество10 февраля 2023 9:54

Житель Адыгеи попытался зарезать спящего знакомого

В доме оказался сосед потерпевшего
Валерия ГОДОВНИКОВА
Жителя Адыгеи арестовали за покушение на убийство знакомого

Жителя Адыгеи арестовали за покушение на убийство знакомого

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Адыгеи арестовали за покушение на убийство. Ночью 54-летний мужчина попытался зарезать своего знакомого, пока тот спал.

- В ноябре 2022 года в ночное время обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, направился к своему знакомому, с которым он находился в конфликтных отношениях. Проникнув в комнату домовладения и обнаружив хозяина дома спящим, обвиняемый решил его убить, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе Следкома Адыгеи.

Задержанный схватил кухонный нож и попытался перерезать шею хозяина дома. К счастью, действия злоумышленника вовремя остановил сосед потерпевшего. Мужчину вовремя спасли, а обвиняемого заключили под стражу.