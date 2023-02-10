В Анапе строитель украл электроинструменты. Фото: t.me/OMVD_Anapa_news

В Анапе мужчине грозит шесть месяцев тюрьмы за не возвращенные электроинструменты. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний житель села Юровка.

- В полицию обратился житель села Юровка. Он пояснил, что к нему с просьбой одолжить сварочный аппарат «Аврора» и циркулярную пилу марки «Bosch обратился бывший. Мужчина не отдал в оговоренный срок инструменты. Сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей, - сообщили в отделе МВД России по Анапе.

Уточняется, электроинструменты изъяли у злоумышленника и возвратили владельцу.

На данный момент мужчине грозит арест на срок до шести месяцев.