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НовостиОбщество10 февраля 2023 10:46

Акцию «День здоровья» проведут в Динском районе Кубани 11 февраля

Мероприятие пройдет в поликлинике Динской ЦРБ
Светлана ОВДЕЙ
Акцию «День здоровья» проведут в Динском районе Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Акцию «День здоровья» проведут в Динском районе Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Акцию «День здоровья» проведут в Динском районе Кубани 11 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Мероприятие пройдет в поликлинике районной больницы. Акция приурочена к Неделе ответственного отношения к здоровью полости рта.

Специалисты расскажут жителям о необходимой гигиене полости рта и профилактике заболеваний десен и зубов. Участники акции также проверят зрение, сердце, узнают индекс массы тела, измерят артериальное и внутриглазное давление, проведут экспресс-анализ на общий холестерин и глюкозу в крови, сделают ЭКГ, УЗИ и флюорографию.

Отмечается, что врачи разных специальностей проведут прием пациентов. А всем участникам выдадут памятки и буклеты о здоровом образе жизни.