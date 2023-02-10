Вертолеты стали чаще летать над Сочи из-за учений спасателей

Спасатели один раз в квартал проводят тренировки с вертолетом. Фото: ЮРПСО

Вертолеты стали чаще летать над Сочи. Воздушные судна принадлежат службе ЮРПСО. Спасатели один раз в квартал проводят тренировки с вертолетом.

- Еще чаще они используют эти навыки в реальной работе. Порой в горах подсеть вертолету просто некуда (высокие деревья, скальные участки, глубокий снег) и сотрудники МЧС спускаются к пострадавшим на веревке или бортовой лебедке, - рассказали “Комсомольской правде”-Кубань” в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

К слову, в 2022 году спасатели спускались на веревке с вертолета несколько раз. Благодаря этим навыкам специалисты МЧС смогли спасти пять человек.