Адыгея заняла третье места рейтинга по направлению экологии и чистоты

Деятельность по сохранению экологического благополучия региона оценили в исследовании АСИ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Адыгея третье места рейтинга по направлению экологии и чистоты. Деятельность по сохранению экологического благополучия региона оценили в исследовании Агентства стратегических инициатив.

- Для нас это важный показатель, свидетельствующий о том, что мы работаем в правильном направлении, учитываем мнение общественности, специалистов, рекомендации АСИ, - рассказал глава республики Мурат Кумпилов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в регионе реализуют ряд экопроектов. Среди них - восстановление древних черкесских садов, работа школьных лесничеств, высадка новых деревьев. Всего в Адыгеи расположено 116 тысяч га особо охраняемой природной территории.