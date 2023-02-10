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НовостиОбщество10 февраля 2023 10:58

Адыгея заняла третье места рейтинга по направлению экологии и чистоты

В республике расположено 116 тысяч га особо охраняемой природной территории
Валерия ГОДОВНИКОВА
Деятельность по сохранению экологического благополучия региона оценили в исследовании АСИ

Деятельность по сохранению экологического благополучия региона оценили в исследовании АСИ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Адыгея третье места рейтинга по направлению экологии и чистоты. Деятельность по сохранению экологического благополучия региона оценили в исследовании Агентства стратегических инициатив.

- Для нас это важный показатель, свидетельствующий о том, что мы работаем в правильном направлении, учитываем мнение общественности, специалистов, рекомендации АСИ, - рассказал глава республики Мурат Кумпилов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в регионе реализуют ряд экопроектов. Среди них - восстановление древних черкесских садов, работа школьных лесничеств, высадка новых деревьев. Всего в Адыгеи расположено 116 тысяч га особо охраняемой природной территории.