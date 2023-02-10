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НовостиОбщество10 февраля 2023 11:02

Всероссийская неделя охраны пройдет в Сочи с 26 по 29 сентября

В эти дни организуют более 100 мероприятий
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
VIII Всероссийская неделя охраны труда в парке науки и искусства "Сириус"

VIII Всероссийская неделя охраны труда в парке науки и искусства "Сириус"

Фото: Артем КИЛЬКИН

Всероссийская неделя охраны пройдет в Сочи с 26 по 29 сентября. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова уже утвердила даты проведения ВНОТ. За четыре дня на курорте состоятся более 100 мероприятий.

- VIII Всероссийская неделя охраны труда в парке науки и искусства "Сириус" в Сочи, - подтвердили информацию в секретариате Голиковой.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в рамках мероприятия бизнесмены, власти и эксперты будут обсуждать вопросы, касающиеся трудовых отношений. К слову, состоится и спецпроект "Молодежный день".