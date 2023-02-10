В Темрюкском районе «желтый» уровень террористической опасности ввели бессрочно Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Темрюкском районе Кубани желтый уровень террористической опасности ввели бессрочно. Такое распоряжение подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Особый режим в районе будет действовать с 20:00 10 февраля.

Отмечается, что оперативные спасательные службы района и медучреждения продолжают работу в муниципалитете в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усилены досмотр машины и патрули.

Оперативные службы, проверяющие соцучреждения и объекты инфраструктуры, в том числе продолжат работу в особом режиме. Также усилен контроль за соблюдением миграционного законодательства.

Напомним, «желтый» уровень террористической опасности в муниципалитете ввели 8 октября после ЧП на Крымском мосту. Из-за подрыва грузовика загорелись топливные цистерны железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крыма. В момент произошедшего на мосту обрушились две полосы автомобильного полотна. Жертвами ЧП стали четыре человека.

После ЧП губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о введении особого режима в Темрюкском районе. Меры безопасности усилили по решению Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае и рекомендациям Национального антитеррористического комитета.