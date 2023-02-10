На участке идут подготовительные работы Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани началось строительство многопрофильного реабилитационного центра. Медучреждение возводят в станице Динской.

- Мы давно говорили о необходимости создания Краевого центра медицинской реабилитации. Сегодня он востребован как никогда, - написал губернатор Вениамин Кондратьев в соцсетях. - У нас в крае качественная лечебная база, но для полного восстановления после болезни важна помощь профессиональных реабилитологов.

Краевой центр реабилитации разместят в районе улиц Красной и Крайней. Его площадь превысит 50 тысяч квадратных метров. Здесь, в частности, оборудуют консультативно-диагностическую поликлинику на 75 посещений в смену и дневной стационар на 20 коек. Кроме того, в центре организуют круглосуточный стационар с отделением реанимации и интенсивной терапии.

Отмечается, что пациенты смогут проходить многопрофильную реабилитацию после инсультов, спинальных травм и нейрохирургических операций, нарушений функций опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.

Сейчас на участке идут подготовительные работы. Специалисты ограждают стройплощадку, делают временные подъездные дороги и разрабатывают котлован. По планам, новый реабилитационный центр возведут в течение трех лет.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что на Кубани по нацпроекту капитально отремонтируют шесть поликлиник. В этом году в регионе завершат строительство восьми медучреждений.