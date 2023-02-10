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НовостиОбщество10 февраля 2023 11:53

Повторитель сигнала для светофоров установили на улице Горького в Сочи

Их планируют установить по всему городу
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Это позволяет водителям издалека увидеть в каком режиме работает светофор. Фото: МЦУ Сочи

Это позволяет водителям издалека увидеть в каком режиме работает светофор. Фото: МЦУ Сочи

В Сочи на улице Горького установили светодиодный повторитель сигнала светофора. Он появился рядом с остановкой “Сбербанк”. Повторитель дублирует цвет сигнала светофора на опоре и матче. .

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, подсветка одновременно срабатывает с основным сигналом. Это позволяет водителям издалека увидеть в каком режиме работает светофор.

- Если такая инновационная подсветка светофоров зарекомендует себя у жителей и гостей, на курорте рассмотрят возможность установки такого оборудования на большем количестве светофорных объектов, - рассказали в пресс-службе МЦУ Сочи.