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НовостиОбщество10 февраля 2023 12:02

На Кубани третий день ищут 17-летнюю девушку со светло-серым рюкзаком

С 8 февраля ее местонахождение неизвестно
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Друзья девушки также не знают о ее местонахождении.

Друзья девушки также не знают о ее местонахождении.

На Кубани в станице Спокойная пропала девушка. 17-летняя местная жительница вышла из дома, но так и не вернулась. Родственники забили тревогу. Девушку ищут с 8 февраля. Третий день она не выходит на связь. Друзья девушки также не знают о ее местонахождении.

Известно, что из дома она вышла в белой куртке, черных спортивных штанах и белых кроссовках. С собой девушка взяла светло-серый рюкзак.

- Ее зовут Сергиенко Марианна Андреевна. Приметы: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые, - рассказали в пресс-службе поисково-спасательного отряда LizaAlert.

Если вы что-либо знаете о местонахождении девушки просьба сообщить по номеру 8 800 700 5452 (звонок бесплатный).