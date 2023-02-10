В момент удара трамвай сошел с рельсов Фото: t.me/typodar

В Краснодаре трамвай сошел с рельсов после столкновения с легковушкой. Авария произошла днем 10 февраля на пересечении улиц Красных Зорь и Чернышевского.

Предварительно, 22-летняя водитель ВАЗ-2114, проезжая по улице Чернышевского, на пересечении с улицей Красных Зорь не уступила дорогу трамваю №3. Состав в этот момент ехал по улице Красных Зорь в сторону улицы Московской.

В результате легковушка столкнулась с вагоном. От удара сошедший с рельсов трамвай наехал на находившийся неподалеку автомобиль Renault.

- В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали 22-летняя водитель отечественного автомобиля и 22-летняя пассажирка. Информация уточняется, по факту ДТП проводится проверка, - сообщил «КП» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В результате ДТП трамваи №1, 2, 3, 20 стояли в течение 1 часа 10 минут.

- Пострадавших в вагоне нет, - сообщили в пресс-службе МУП «КТТУ».