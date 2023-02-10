Ларек построили без разрешения на муниципальном участке Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Заброшенную торговую точку снесли по улице 40-летия Победы в Краснодаре. Ларек убрали по просьбам жителей, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Торговый объект площадью 44,5 кв. м находился по улице 40-летия Победы, 35А. Владелец самовольно построил его на участке, принадлежащем муниципалитету. Разрешительных документов на возведение не было. А пустующий ларек, который заклеили объявлениями, жаловались жители.

Мэрия обратилась с иском в суд, требуя снести ларек.

- Суд обязал владельца в течение месяца со дня вступления решения в законную силу снести торговый объект. После апелляции и кассации ситуация не изменилась, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

В результате было возбуждено исполнительное производство. Торговый объект снесен администрацией города и Прикубанского округа вместе с приставами-исполнителями окружного отдела судебных приставов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Молодежном микрорайоне Краснодара снесли 14 незаконных ларьков. Торговые объекты демонтировали за два месяца.