В микрорайоне Анапы пожаловались на плохое отопление. Фото: t.me/chistoAnapa

В Анапе жители одного из микрорайонов пожаловались на плохое отопление. Температуру в квартирах в «Горгиппии» проверяют сотрудники прокуратуры, мэрии, Роспотребнадзора и управляющей компании.

- Проверка проходит в 22 домах на Пустошкина и Ленина. В основном, температуру замеряют на первых и последних этажах. Наибольшее количество жалоб получено из 16-этажных 5-подъездных МКД, - сообщили в мэрии Анапы.

Уточняется, что в 9-этажках из 3 подъездов оборудование справляется лучше.

Кроме того, комиссия осмотрела внутридомовые теплоносители. Вс. информацию о функционировании оборудования собирали и проанализируют. В скором времени будет дана процессуальная оценка действий ресурсной организации.