Компания, заключившая соглашение о сотрудничестве с администрацией, всего планирует построить два завода сжиженного природного газа Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани построят завод по производству сжиженного природного газа. Его возведут до конца 2023 года, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Компания, заключившая соглашение о сотрудничестве с администрацией края, всего планирует возвести два завода сжиженного природного газа и сопутствующую сбытовую инфраструктуру. Сейчас предприятие проектирует объект производительностью три тонны в час. Построить завод планируют в Выселковском районе.

- Сжиженный газ - один из самых экологичных видов топлива с повышенным уровнем безопасности и низкой стоимостью. Имея в регионе свое производство СПГ, мы сможем локально обеспечивать природным газом отдаленные и труднодоступные территории, - отметил вице-губернатор Андрей Прошунин.

Кроме того, в 2023 году в Краснодарском крае появится первая заправка на сжиженном природном газе. Автомобильную станцию мощностью 100 машин в сутки планируют построить в Павловском районе.