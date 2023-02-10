На ремонт энергосетей в пяти районах Краснодарского края будет потрачено около 150 млн рублей

Фото: «Россети Кубань»

В текущем году «Россети Кубань» планируют потратить около 150 миллионов рублей на обслуживание и текущий ремонт энергообъектов, находящихся в ведении Армавирского филиала. Программа охватит несколько районов Краснодарского края: Гулькевичский, Кавказский, Новокубанский, Отрадненский и Успенский.

В программу реновации включено около 665 километров ЛЭП, 10 крупных энергоцентров (мощностью 35-110 кВ) и 40 подстанций. В ближайших планах – замена более пятисот опор, порядка 4,5 тысячи изоляторов и 24 км провода линий электропередачи. Параллельно будет приведено в надлежащее состояние около 140 гектаров прилегающих территорий. Комплекс мероприятий повысит качество работы на всех объектах, а значит, гарантирует бесперебойное энергоснабжение как социальным и промышленным предприятиям районов, так и обычным жителям.

- Графики ремонтных работ составляются на основе анализа технического состояния объектов и особенностей эксплуатации оборудования при прохождении осенне-зимних периодов предыдущих лет. Мы стараемся минимизировать неудобства для потребителей во время технических мероприятий: использовать резервные схемы электроснабжения и учитывать погодные условия, – отмечает главный инженер Армавирских электросетей Александр Попов.

В 2023 году ремонтные работы будут проводиться на таких энергетически важных центрах, как «Гулькевичи» и «Скобелевская» (Гулькевичский район), «Передовая» (Отрадненский район), «Дмитриевская» (Кавказский район), «Отрадная» и «Убеженская» (Успенский район), «КНИИТИМ», «Кировская» и «Прочноокопская» (Новокубанский район), а также «Тепличная» (город Армавир).

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