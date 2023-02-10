В Краснодаре запустили сайт, посвященный освобождению города от немецко-фашистских захватчиков Фото: 186days.ki-news.ru

В Краснодаре запустили сайт, посвященный 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Платформу с материалами о 186 днях оккупации подготовило издание «Краснодарские известия».

Среди публикаций, размещенных на сайте, посетители ознакомятся с историей о водружении Красного флага на здание краевого ВКП(б) на улице Красной, воспоминаниями переживших оккупацию, очерки о двух оставшихся в живых освободителях города - Николае Кономополо и Ольге Рыбкиной.

- Мы расскажем о поездке по местам наступления советских войск, которые освобождали Краснодар. Ее мы провели совместно с известным краснодарским историком, кандидатом исторических наук Александром Бурмагиным. Краснодарцы хорошо знают, как шло наступление войск со стороны Горячего Ключа, Пашковской, а об освобождении южных районов до сих пор говорилось мало, - отметила заместитель главного редактора «Краснодарских известий» Наталья Галацан. - Мы устраним этот пробел.

Все материалы подготовлены совместно с историками, краеведами и сотрудниками архивов. Кроме того, для читателей размещена афиша мероприятий, которые пройдут 12 февраля в честь 80-летия освобождения Краснодара.

Перейти на тематический сайт можно по ссылке. Отмечается, что информация на платформе регулярно обновляется.