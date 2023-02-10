Умер ветеран УФСБ Адыгеи Гарун Багироков

Гарун Багироков. Фото: пресс-служба УФСБ Адыгеи

Ушел из жизни ветеран УФСБ Адыгеи Гарун Багироков. Подполковника в отставке не стало на 76-м году жизни.

- Его высокий профессионализм и компетентность, чувство ответственности за порученное дело, лучшие человеческие качества, энергия и энтузиазм, вызывали глубокое уважение у всех, кому довелось работать и общаться с Гаруном Ильясовичем, - сказано в сообщении УФСБ республики.

Гарун Багироков скончался после тяжелой болезни. Годы своей жизни он посвятил служению Отечеству, сохранению мира и обеспечения безопасности в Адыгеи. Совет ветеранов, а также коллектив УФСБ Адыгеи выразили свои соболезнования его семье и близким в связи с потерей.

СПРАВКА «КП»

Гарун Багироков с 1974 года проходил службу в органах безопасности, занимая различные должности. После выхода на пенсию занимался активной общественной деятельностью. Кроме того, до 2019 года он возглавлял Совет ветеранов УФСБ РФ по Адыгее.