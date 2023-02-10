В Щербиновском районе Кубани установили зоны охраны восьми памятников архитектуры

В Щербиновском районе установили зоны охраны восьми памятников архитектуры Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Щербиновском районе установили зоны охраны восьми памятников архитектуры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Проекты, прошедшие государственную историко-культурную экспертизу, подготовило краевое управление госохраны объектов культурного наследия. Специалисты изучили исторические этапы развития зданий в станице Щербиновской и нынешнее состояние.

В числе памятников, для которых установили зоны охраны, - начальное училище, приходское училище для иногородних, церковно-приходская школа, ансамбль двухклассного станичного училища, дом жилой казака Алексея Крикуна и другие здания. В 2021 году их внесли в реестр объектов культурного наследия.

- Это здания конца XIX – начала XX веков, которые до настоящего времени сохранились с незначительными изменениями, - отметил вице-губернатор Роман Лузинов. - Сейчас определили территории, необходимые для сохранения, и направили эти сведения для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

Сейчас в зданиях работают учебные заведения, органы власти, учреждения культуры и здравоохранения.