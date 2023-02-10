В Геленджике отметили 50-летие Дворца культуры. Фото: vk.com/aabogodistov?w=wall710695371_1189%2Fall

В Геленджике открыли именную памятную доску Леонида Плешкова. Он является заслуженным работником культуры Кубани и первым директором Дворца культуры. Мероприятие прошло в честь 50-летия здания.

- В 70-е годы на вверенное ему учреждение легла серьезная задача. Ему нужно было стать центром культуры для всего курортного города, расположенных здесь здравниц и туристических баз, - сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов. Уточняется, что Леонид Плешков занимал должность директора Дворца культуры 15 лет. За это время он осуществил все поставленные цели.

Кроме того, именно Леонид Плешков стал родоначальником геленджикского Карнавала.