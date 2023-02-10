В Тимашевске открыли отремонтированный спорткомплекс с бассейном

В Тимашевске открыли обновленный спорткомплекс с бассейном Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Тимашевске открыли обновленный спорткомплекс с бассейном. В учреждении завершили капремонт. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Работы в спортшколе Тимашевска стартовали в 2021 году, впервые за 34 года. На ремонт учреждения затратили почти 84 млн рублей.

С начала работы спорткомплекса количество воспитанников выросло с 980 до 2921 человека. Здесь, в частности, готовят спортсменов по баскетболу, боксу, волейболу, гребле на байдарках и каноэ, дзюдо, конному спорту, плаванию, рукопашному бою и футболу.

- В спорткомплексе провели капитальный ремонт здания, фасада и коммуникаций, благоустроили территорию. Теперь здесь можно заниматься девятью видами спорта. Тренировочный процесс пройдет под руководством 41 тренера и 10 инструкторов, - отметил министр спорта Кубани Серафим Тимченко.

Отмечается, что в Тимашевске также планируют построить бассейн в универсальном спорткомплексе «Олимп». В Днепровском сельском поселении появится многофункциональная площадка. А центр единоборств завершат уже в этом году.