Вениамин Кондратьев Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубань стала лидером среди регионов России по приросту финансовой поддержки малого и среднего бизнеса. Результаты рейтинга озвучил первый зампредседателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

Так, Краснодарский край возглавил список регионов-лидеров. Второе место поделили Москва и Нижегородская область. А третью строчку заняла республика Башкортостан.

Всего в 2022 году регион увеличил объем поддержки МСП до 31,8 млрд рублей. В частности, фонд развития промышленности выдал рекордные 2,7 млрд рублей, фонд микрофинансирования - 1059 займов более чем на 2,5 млрд рублей. Фонд развития бизнеса предоставил промпредприятиям 500 поручительств более чем на три млрд рублей - это позволило бизнесу привлечь кредиты на 6,8 млрд рублей.

- Поддерживая бизнес сейчас, создавая самые выгодные условия для его развития, помогая переориентироваться в сегодняшнее непростое время, мы обеспечиваем стабильное «завтра» для наших жителей, - отметил губернатор Вениамин Кондратьев. - По итогам 2022 года у нас на 13 тысяч выросло количество субъектов малого и среднего предпринимательства и сегодня превышает 279 тысяч. Это те люди, которые кормят не только свои семьи, но и дают возможность работать своим землякам.