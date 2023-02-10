Блочно-модульную котельную построили в станице Ленинградской Фото: admkrai.krasnodar.ru
Блочно-модульную котельную построили в станице Ленинградской Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Новый объект обеспечивает теплом 33 многоэтажки, в которых проживают около 900 человек, а также школу и детсад.
- На сегодняшний день строительно-монтажные работы завершены. Котельную запустят по окончанию отопительного сезона, - рассказал вице-губернатор региона Андрей Прошунин.
Кроме того, в станице Ленинградской заменят три километра теплосети. Работы стартуют уже в 2023 году. Отмечается, что это повысит надежность теплоснабжения и снизит потери при транспортировке ресурса.