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НовостиОбщество10 февраля 2023 15:03

Военная комендатура Краснодара отметит 80-летие со дня образования

Комендатура Краснодарского гарнизона была создана в 1943 году
Евгения ХАЛИКОВА
Комендатура Краснодарского гарнизона готовится отметить 80-летие.

Комендатура Краснодарского гарнизона готовится отметить 80-летие.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Комендатура Краснодарского гарнизона готовится отметить 80-летие со дня образования. Ведомство появилось в феврале 1943 года. В честь юбилея в клубе войсковой части пройдет торжественное собрание личного состава военной комендатуры.

- Главной задачей военной комендатуры Краснодарского гарнизона является организация взаимодействия между всеми силовыми структурами столицы Кубани при выполнении задач, связанных с поддержанием воинской дисциплины и общественного порядка, несением караульной службы по охране и обороне гарнизонных объектов, противодействием терроризму и обеспечением мероприятий гражданской обороны, - рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

Для гостей и участников собрания будет организован просмотр фильма, посвященного 80-летнему юбилею со дня образования военной комендатуры Краснодарского гарнизона, а также с концертной программой выступит творческий коллектив Центра культуры «Прикубанский». Отличившиеся в службе офицеры будут награждены медалями, орденами, почетными грамотами, благодарственными письмами и ценными подарками.