На курортах Кубани с начала года отдохнули более 600 тысяч туристов

Курорты Краснодарского края с начала года приняли более 600 тысяч туристов. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Почти миллион туристов посетили курорты Краснодарского края с начала 2023 года. Более 600 тысяч человек выбрали регион для длительного отдыха, еще 400 тысяч путешественников приехали в край с однодневными экскурсиями.

- Сейчас в крае отдыхающих принимает около 2000 средств размещения. Уровень загрузки отелей на черноморском побережье достигает 60%. Эти показатели соответствуют уровню прошлого года, – рассказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Михаил Зарицкий.

Сезонные отели и базы отдыха уже начали готовиться к наступающему летнему сезону. В мае в Краснодарском крае откроются более 10 тысяч средств размещения вместимость около 550 тысяч мест.