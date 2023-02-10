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НовостиОбщество10 февраля 2023 16:38

Жители Краснодара смогли через суд добиться изъятия участка земли у собственника

Бизнесмены перегородили горожанам спуск к реке Кубань
Евгения ХАЛИКОВА
В Краснодаре изъяли из частной собственности часть берега реки Кубань

В Краснодаре изъяли из частной собственности часть берега реки Кубань

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Краснодаре жители жилого комплекса «Новый город» смогли через суд доказать нарушение нарушения водного и земельного законодательства. Собственник земельного участка на территории береговой полосы ограничил доступ к реке живущим рядом людям и тем самым нарушил их право на бесплатное использование объектов, являющихся общественными.

- Учитывая изложенное, прокуратура края в интересах неопределенного круга лиц обратилась в суд с исковым заявлением к собственнику участка, расположенного на берегу реки Кубань, о признании отсутствующим права собственности, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме. Суд удовлетворил иск об изъятии из частной собственности участка на берегу Кубани. Решение вступило в законную силу.