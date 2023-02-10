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НовостиОбщество10 февраля 2023 19:20

Офисы для ознакомления с Генпланом открылись в Сочи

Ознакомиться главными документом развития города могут все жители курорта
Евгения ХАЛИКОВА
в Сочи открыли пять офисов для ознакомления с Генпланом. Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

в Сочи открыли пять офисов для ознакомления с Генпланом. Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Во всех микрорайонах Сочи появились пять специальных офисов, где все жители могут ознакомиться с Генпланом города. Каждый сочинец может во всех деталях узнать стратегию развития курорта и внести свои предложения в проект.

- Сегодня посетил офис в Лазаревском районе и на месте пообщался с сочинцами. Жители микрорайона Голубая Дача узнали от специалистов о планах строительства новых насосных станций и благоустройства территорий для отдыха- рассказал глава города Алексей Копайгородский.

Офисы для ознакомления с проектом Генплана посетили более тысячи горожан. У них есть возможность совместно составить предложения и замечания для проекта и указать проектировщикам, какие именно объекты нужны в Сочи.