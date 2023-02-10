В Майкопе серийного домушника подозревают в совершении 15 краж

Мужчина готовится предстать перед судом. Фото: пресс-службы МВД по Республике Адыгея

В Майкопе скоро начнется суд над мужчиной, обвиняемым в серии краж. Как сообщили в республиканском министерстве внутренних дел, летом 2022 года в полицию начали поступать заявления от горожан с жалобами на воровство. По словам пострадавших, пока их не было дома, кто-то проник в домовладения и вынес имущество. В основном добычей домушника становились бытовая техника, строительные инструменты и садовый инвентарь.

- В результате тщательного анализа и проведения всего комплекса мероприятий, оперативники вскоре вышли на след подозреваемого. Предположения полицейских подтвердились, когда правонарушителя задержали, - рассказали в пресс-служба МВД по республике Адыгея.

В отношении 37-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя было возбуждено уголовное дело. Стражи правопорядка установили причастность мужчины к 15 эпизодам краж. Общая сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей.

В настоящее время расследование завершено. С утвержденным прокуратурой города Майкопа обвинительным заключением уголовное дело направленно для рассмотрения в Майкопский городской суд.